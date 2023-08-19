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У Зеленского о производстве CV-90 в Украине: есть желаемая дата, но говорить пока рано

Фото: боевая машина CV-90 (wikipedia)
Автор: Карина Левицкая

Украина подписала декларацию о намерениях запустить производство шведских боевых машин пехоты CV-90 в Украине. Но о конкретных датах говорить еще рано.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Когда будет развернуто? Здесь конкретики больше, но я не думаю, что имею право это говорить. Сейчас была подписана декларация о намерениях. Затем будут подписаны конкретные договоренности", - сообщил Никифоров.

Он также отметил, что есть желаемая дата, когда может сойти с конвейера первый CV-90.

"Но я не уверен, что уже можно об этом говорить. Еще надо подписать ряд документов в этом направлении", - сказал пресс-секретарь президента.

БМП CV-90 в Украине.

Украинский резидент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Швеция договорились о производстве и ремонте БМП CV-90 на территории нашей страны.

Швеция для собственной БМП CV 9040C в качестве усиления использует бронемодули AMAP немецкой компании IBD Deisenroth Engineering. С комплектом навесной брони (композитная броня с керамическими бронеэлементами) для модификаций, начиная с CV 9040B и далее, обеспечивается защита от 30-мм бронебойного оперенного снаряда.

В состав защитного комплекта AMAP помимо навесных модулей пассивной брони для корпуса и башни входит противоминная защита, расположенная на днище бронекорпуса, а также противоосколочная подбивка боевого отделения.

Дополнительно к пассивной защите CV 9040C используется система маскировки Barracuda, одноименная с названием шведской компании-разработчика Barracuda Company.

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