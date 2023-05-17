У Зеленського виникла "хімія" з Шольцем під час візиту до Німеччини, - посол
Президент України Володимир Зеленський під час останнього візиту до Німеччини досяг повного порозуміння з канцлером Олафом Шольцем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Німеччині Олексія Макеєва в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".
За словами дипломата, під час візиту до Німеччини Зеленський провів на зустрічах тет-а-тет як з федеральним президентом, так і з федеральним канцлером кілька годин.
"А коли лідери перебувають кілька годин один з одним, виникає дуже непогана "хімія", свідком якої особисто я в неділю (14 травня - ред.) був", - уточнив посол.
Він зазначив, що Зеленський та Шольц зверталися один до одного на "ти", а німецький канцлер під час свого виступу заговорив українською мовою.
"Це означає, що тут не тільки "хімія": у Німеччині відбувається епоха змін поглядів. Це відбувається не тому, що така хороша погода, а тому, що ми працюємо з правильними наративами, з правильними людьми та адресно бачимо, що треба міняти", - уточнив Макеєв.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Німеччині допустили використання російських активів для відшкодування збитків Україні від війни.
Також ми писали, що Німеччина пообіцяла передати Україні ще чотири ЗРК IRIS-T у рамках нового пакету військової допомоги.
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