У Зеленского не видят оснований для отставки Венедиктовой

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский считает, что на сегодня нет оснований для отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Отставку можно обсуждать при наличии конкретных претензий к ее работе.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Сейчас оснований для отставки генерального прокурора точно нет. Если они появятся, опять же, будем оценивать", - отметил Вениславский.

По его мнению, отставку Венедиктовой можно обсуждать, если будут конкретные претензии к ней.

"… если, несмотря на дружеские отношения, я буду видеть, что генеральный прокурор не выполнил или допустил какие-то системные нарушения, которые привели к негативным последствиям, то уже буду определяться", - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужен результат в борьбе с коррупцией, и дал Венедиктовой время до конца года, чтобы продемонстрировать его.

В сентябре РБК-Украина в материале "Неудачные кадры: почему во власти снова заговорили о громких отставках" писало, что глава СБУ Иван Баканов может стать новым генпрокурором, а Венедиктова - министром юстиции.