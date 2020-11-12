У Зеленського не бачать підстав для відставки Венедіктової

Представник президента України у Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що на сьогодні немає підстав для відставки генерального прокурора Ірини Венедіктової. Відставку можна обговорювати при наявності конкретних претензій до її роботи.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Зараз підстав для відставки генерального прокурора точно немає. Якщо вони з'являться, знову ж таки, будемо оцінювати", - зазначив Веніславський.

На його думку, відставку Венедіктової можна обговорювати, якщо будуть конкретні претензії до неї.

"... якщо, незважаючи на дружні стосунки, я буду бачити, що генеральний прокурор не виконав або допустив якісь системні порушення, які призвели до негативних наслідків, то вже буду визначатися", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що йому потрібен результат у боротьбі з корупцією, і дав Венедіктовій час до кінця року, щоб продемонструвати його.

У вересні РБК-Україна в матеріалі "Невдалі кадри: чому у владі знову заговорили про гучні відставки" писало, що голова СБУ Іван Баканов може стати новим генпрокурором, а Венедіктова - міністром юстиції.