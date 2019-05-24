У Зеленского не видят Медведчука представителем Украины на переговорах с РФ

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

По словам главы АП, Медведчук может быть переговорщиком со стороны России

Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах во время диалога с Россией. Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", передает РБК-Украина.

Он добавил, что, если Россия захочет, Медведчук может быть переговорщиком с ее стороны.

"Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Ну если Россия видит его переговорщиком со своей стороны - это их выбор", - заявил Богдан.

Напомним, глава АП также пояснил свои слова о референдуме относительно мирных переговоров с Россией, уточнив, что среди граждан Украины должен быть проведен опрос относительно диалога с Российской Федерацией, а не референдум.

По словам Богдана, проведение опросов населения является практикой, распространенной в странах Европы.

У Зеленского не видят ничего плохого в том, чтобы проводить те или иные опросы перед принятием Верховной радой или лично президентом каких-либо решений.

