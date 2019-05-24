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У Зеленського не бачать Медведчука представником України на переговорах з РФ

Новини » Політика    24.05.2019 - 00:37
У Зеленського не бачать Медведчука представником України на переговорах з РФ
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Зі слів голови АП, Медведчук може бути перемовником з боку Росії

Віктор Медведчук не може представляти Україну у перемовинах під час діалогу з Росією. Про це заявив голова Адміністрації президента Андрій Богдан у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", передає РБК-Україна.

Він додав, що, якщо Росія захоче, Медведчук може бути перемовником з її боку.

"Ми не бачимо його перемовником з нашої сторони. Ну якщо Росія бачить його перемовником зі своєї сторони - це їхній вибір", - заявив Богдан.

Нагадаємо, голова АП також пояснив свої слова про референдум щодо мирних переговорів з Росією, уточнивши, що серед громадян України має бути проведено опитування щодо діалогу з Російською Федерацією, а не референдум.

Зі слів Богдана, проведення опитувань населення є практикою, поширеною в країнах Європи. 

У Зеленського не бачать нічого поганого у тому, щоб проводити ті чи ті опитування перед ухваленням Верховною радою чи особисто президентом якихось рішень.

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