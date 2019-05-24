У Зеленського не бачать Медведчука представником України на переговорах з РФ

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Зі слів голови АП, Медведчук може бути перемовником з боку Росії

Віктор Медведчук не може представляти Україну у перемовинах під час діалогу з Росією. Про це заявив голова Адміністрації президента Андрій Богдан у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", передає РБК-Україна.

Він додав, що, якщо Росія захоче, Медведчук може бути перемовником з її боку.

"Ми не бачимо його перемовником з нашої сторони. Ну якщо Росія бачить його перемовником зі своєї сторони - це їхній вибір", - заявив Богдан.

Нагадаємо, голова АП також пояснив свої слова про референдум щодо мирних переговорів з Росією, уточнивши, що серед громадян України має бути проведено опитування щодо діалогу з Російською Федерацією, а не референдум.

Зі слів Богдана, проведення опитувань населення є практикою, поширеною в країнах Європи.

У Зеленського не бачать нічого поганого у тому, щоб проводити ті чи ті опитування перед ухваленням Верховною радою чи особисто президентом якихось рішень.