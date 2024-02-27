У Зеленського відреагували на заяви про можливість відправлення західних військ в Україну

"Це свідчить, по-перше, про абсолютне усвідомлення ризиків, які становить для Європи мілітаристська, агресивна Росія", - заявив Подоляк у письмовому коментарі до заяви Макрона.

За словами радника, відкриття дискусії про можливість прямої підтримки України збройними силами слід розглядати як бажання розставити правильні акценти, більш чітко висвітлити ризики.

Він також зазначив, що на даному етапі важливо прискорити поставки військової техніки в Україну.