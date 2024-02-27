RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского отреагировали на заявления о возможности отправки западных войск в Украину

Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

В Офисе президента Украины приветствуют обсуждение Западом по поводу отправки своих войск в Украину. Советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что это указывает на осознание рисков агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ruters.

"Это свидетельствует, во-первых, об абсолютном осознании рисков, которые составляет для Европы милитаристская, агрессивная Россия", - заявил Подоляк в письменном комментарии к заявлению Макрона.

По словам советника, открытие дискуссии о возможности прямой поддержки Украины вооруженными силами следует рассматривать как желание расставить правильные акценты, более ясно освещать риски.

Он также отметил, что на данном этапе важно ускорить поставки военной техники в Украину.

 

 

Заявление о возможной отправке контингента НАТО в Украину

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключено, что Североатлантический союз (НАТО) введет войска для помощи Украине. Однако пока консенсус по этому вопросу отсутствует.

Также возможность отправки военных в Украину не исключил и премьер Франции Габриэль Атталь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОФранция