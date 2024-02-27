У Зеленского отреагировали на заявления о возможности отправки западных войск в Украину

"Это свидетельствует, во-первых, об абсолютном осознании рисков, которые составляет для Европы милитаристская, агрессивная Россия", - заявил Подоляк в письменном комментарии к заявлению Макрона.

По словам советника, открытие дискуссии о возможности прямой поддержки Украины вооруженными силами следует рассматривать как желание расставить правильные акценты, более ясно освещать риски.

Он также отметил, что на данном этапе важно ускорить поставки военной техники в Украину.