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У Зеленського відреагували на заяви про можливість відправлення західних військ в Україну

Укрїна , Вівторок 27 лютого 2024 15:02
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У Зеленського відреагували на заяви про можливість відправлення західних військ в Україну Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

В Офісі президента України вітають обговорення Заходом щодо відправки своїх військ в Україну. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що це вказує на усвідомлення ризиків щодо агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ruters.

"Це свідчить, по-перше, про абсолютне усвідомлення ризиків, які становить для Європи мілітаристська, агресивна Росія", - заявив Подоляк у письмовому коментарі до заяви Макрона.

За словами радника, відкриття дискусії про можливість прямої підтримки України збройними силами слід розглядати як бажання розставити правильні акценти, більш чітко висвітлити ризики.

Він також зазначив, що на даному етапі важливо прискорити поставки військової техніки в Україну.

Заява про можливу відправку контингенту НАТО в Україну

Нагадаємо, президент Франції Емануель Макрон заявив, що не виключено, що Північноатлантичний союз (НАТО) введе війська для допомоги Україні. Однак поки що консенсус щодо цього питання відсутній.

Також можливість відправки військових в Україну не відкинув і прем'єр Франції Габріель Атталь.

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