У Зеленского отреагировали на заявления о возможности отправки западных войск в Украину
В Офисе президента Украины приветствуют обсуждение Западом по поводу отправки своих войск в Украину. Советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что это указывает на осознание рисков агрессии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ruters.
"Это свидетельствует, во-первых, об абсолютном осознании рисков, которые составляет для Европы милитаристская, агрессивная Россия", - заявил Подоляк в письменном комментарии к заявлению Макрона.
По словам советника, открытие дискуссии о возможности прямой поддержки Украины вооруженными силами следует рассматривать как желание расставить правильные акценты, более ясно освещать риски.
Он также отметил, что на данном этапе важно ускорить поставки военной техники в Украину.
Заявление о возможной отправке контингента НАТО в Украину
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключено, что Североатлантический союз (НАТО) введет войска для помощи Украине. Однако пока консенсус по этому вопросу отсутствует.
Также возможность отправки военных в Украину не исключил и премьер Франции Габриэль Атталь.
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