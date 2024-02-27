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У Зеленского отреагировали на заявления о возможности отправки западных войск в Украину

Украина, Вторник 27 февраля 2024 15:02
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У Зеленского отреагировали на заявления о возможности отправки западных войск в Украину Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

В Офисе президента Украины приветствуют обсуждение Западом по поводу отправки своих войск в Украину. Советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что это указывает на осознание рисков агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ruters.

"Это свидетельствует, во-первых, об абсолютном осознании рисков, которые составляет для Европы милитаристская, агрессивная Россия", - заявил Подоляк в письменном комментарии к заявлению Макрона.

По словам советника, открытие дискуссии о возможности прямой поддержки Украины вооруженными силами следует рассматривать как желание расставить правильные акценты, более ясно освещать риски.

Он также отметил, что на данном этапе важно ускорить поставки военной техники в Украину.

Заявление о возможной отправке контингента НАТО в Украину

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключено, что Североатлантический союз (НАТО) введет войска для помощи Украине. Однако пока консенсус по этому вопросу отсутствует.

Также возможность отправки военных в Украину не исключил и премьер Франции Габриэль Атталь.

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