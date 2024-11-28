У Зеленського відреагували на заклик США знизити мобілізаційний вік
Вчора видання Reuters написало, що США закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Однак сенсу у цьому немає, оскільки країна не отримує вчасно обіцяне озброєння від партнерів.
Про це заявив радник президента України Дмитро Литвин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
"Немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо ч що раніше оголошене обладнання не надходить вчасно", - написав він.
Литвин підкреслив, що через ці затримки нашій країні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдат.
Також у відповідь на свій допис радник Володимира Зеленського додав, що партнери мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцянки х реальними поставками.
"Не можна очікувати, що Україна компенсує затримки в логістиці або нерішучість у підтримці України молодими хлопцями на фронті", - резюмував він.
Що передувало
Нагадаємо, у середу 27 листопада агентство Reuters написало, що неназваний високопоставлений представник адміністрації президента США заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років.
Чиновник стверджував, що українська держава не мобілізує і не навчає достатню кількість солдатів для війни з Росією. У зв'язку з цим він вважає, що потрібно поповнити лави особового складу.
"Мобілізація і збільшення чисельності особового складу могли б істотно змінити ситуацію на полі бою на даний момент", - сказав чиновник, зазначивши просування РФ на фронті.
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