У Зеленського відреагували на відмову Путіна поїхати на саміт БРІКС

Відмова російського диктатора Володимира Путіна особисто приїхати на саміт БРІКС, свідчить про те, що міжнародне право працює. Злочинці, яким є і він, повинні опинитися на лаві підсудних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Людина з ордером на арешт, виданим МКС (Гаага), не поїде до ПАР на саміт БРІКС. Незалежно від того, що все ще має статус "президента". Саме так і має працювати міжнародне право", - написав він.

Подоляк зазначив, що сутність основ міжнародного права в тому, що якщо людина, у такому випадку російський диктатор Володимир Путін, який вчинив злочин, повинен "озиратися по сторонах" та опинитися на лаві підсудних.

"Вчинив злочин? Починай озиратися по сторонах. Обмеження будь-яких можливостей, страх пересування, самоізоляція, репутаційний крах. У кінці обов’язкова лава підсудних", - додав Подоляк.

Путін та саміт БРІКС

У Преторії з 22 по 24 серпня відбудеться саміт БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР). За кілька місяців до нього почало обговорюватися питання особистої присутності на ньому російського диктатора Володимира Путіна.

Проблема полягає в тому, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. У зв'язку з цим влада Преторії зобов'язана заарештувати Путіна після прибуття до ПАР.

Там навіть почали готувати зміни до законів, щоб російський диктатор все ж таки був присутній на саміті. До останнього Путін офіційно не підтверджував, що приїде на БРІКС.