У Зеленського відреагували на шантаж РФ щодо "зернової угоди"

"По-перше, Росія не наважиться атакувати. По-друге, жодна країна не наважиться відправляти свої кораблі. Це питання відсутності міжнародної реакції", - сказав Подоляк.

За словами радника, відразу після виходу заяви російського Міністерства оборони має бути відповідний позов до Міжнародного морського суду і позов на арешт Шойгу.

"Ну це ж очевидні речі. Вони достатньо примітивні", - наголосив він.

Російський шантаж

Нагадаємо, цього тижня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва вирішила не продовжувати дію "зернової угоди", оскільки її умови нібито не виконують.

Вже сьогодні, 19 липня, Міністерство оборони РФ пригрозило, що будь-які країни, під прапорами яких судна направлять до українських портів, вважатимуться залученими до війни.

Водночас російський диктатор заявив, що Росія відновить свою участь у "зерновій угоді" лише у випадку, якщо Захід виконає низку вимог.

Він заявив, що для поновлення участі РФ у "зерновій угоді" необхідно вивести з-під санкцій постачання російського зерна, під'єднати банки до SWIFT та скасувати "всі обмеження".

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