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У Зеленского отреагировали на приостановление участия РФ в зерновом соглашении

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Киев, Суббота 29 октября 2022 19:53
У Зеленского отреагировали на приостановление участия РФ в зерновом соглашении Фото: у Зеленского отреагировали на приостановление участия РФ в зерновой сделке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун, Милан Лелич

Армия РФ шантажирует мир радиацией, холодом, а теперь еще и голодом. Заложниками россиян могут стать страны, зависимые от украинской агропродукции.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии РБК-Украина.

"Украинская армия воюет с российской на поле боя. Российская армия шантажирует радиацией, холодом, а теперь еще и голодом. Заложниками российского военного бессилия могут стать граждане стран, зависимых от украинского экспорта. Призываем все причастные стороны дать этому надлежащую оценку и заставить Россию выполнять свои обязательства", - отметил Никифоров.

Обновлено (19:59)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что президент РФ Владимир Путин превратил еду и холод в оружие против мира.

"Ядерный шантаж, энергетический террор, блокада зерна… Путин превратил еду, холод и цены на оружие против мира. Путинская Россия ведет гибридную войну против Европы, снова принимая в заложники Африку и Ближний Восток. Это еще раз доказывает: никакие переговоры с РФ не стоят времени на разговор", - отметил Подоляк.

Напомним, сегодня, 29 октября, стало известно, что Россия приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке якобы из-за "нападения на корабли Черноморского флота". Информацию о приостановлении участия в зерновой сделке подтвердили и в Министерстве иностранных дел России.

Также отметим, ранее россияне уже не раз угрожали выйти из зерновой сделки. Например, президент РФ Владимир Путин заявлял, что это может произойти, если выяснится, что якобы "для взрыва на Крымском мосту были использованы зерновозы".

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