У Зеленского отреагировали на "мирный план" Трампа по Украине
Украина имеет четкое понимание того, что любой план прекращения войны с Российской Федерацией должен базироваться на международном праве, а мир должен быть справедливым.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Комментируя мирный план для Украины, представленный ключевыми советниками бывшего президента США Дональда Трампа, Подоляк отметил, что война не может закончиться без привлечения России к ответственности.
По его словам, заморозить войну, которая длится уже 28-й месяц, на нынешних линиях фронта было бы "странно", ведь Россия нарушила международное право и находится на украинской территории.
"Украина имеет абсолютно четкое понимание, и оно прописано в "формуле мира", предложенной президентом Зеленским, там четко сказано - мир может быть только справедливым, и мир может быть только на основе международного права", - сказал Подоляк в онлайн-интервью Reuters.
Советник главы ОП также подтвердил позицию Киева и назвал абсурдными объявленные ранее российским диктатором Владимиром Путиным условия прекращения огня.
"Мы видим план Путина - он абсолютно бессмысленный", - сказал Подоляк.
"Мирный план" Дональда Трампа
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно высказывал критическое отношение к Украине и обещал в случае победы на выборах "быстро завершить войну за считанные часы".
Недавно политик раскритиковал объемы финансирования военной помощи США для Украины и пригрозил остановить финансирование оборонных нужд еще до выборов.
Во вторник, 25 июня, два ключевых советника Дональда Трампа предоставили ему план прекращения войны России в Украине в случае победы политика на президентских выборах. Он предусматривает предоставление Украине военной помощи только в случае, если официальный Киев начнет переговоры о мире с Россией.
Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия прекратит войну в Украине только в том случае, если Киев согласится передать все четыре области на востоке и юге, которые частично оккупированы и на которые претендует Москва.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.