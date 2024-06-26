У Зеленского отреагировали на "мирный план" Трампа по Украине

Украина имеет четкое понимание того, что любой план прекращения войны с Российской Федерацией должен базироваться на международном праве, а мир должен быть справедливым.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Комментируя мирный план для Украины, представленный ключевыми советниками бывшего президента США Дональда Трампа, Подоляк отметил, что война не может закончиться без привлечения России к ответственности.

По его словам, заморозить войну, которая длится уже 28-й месяц, на нынешних линиях фронта было бы "странно", ведь Россия нарушила международное право и находится на украинской территории.

"Украина имеет абсолютно четкое понимание, и оно прописано в "формуле мира", предложенной президентом Зеленским, там четко сказано - мир может быть только справедливым, и мир может быть только на основе международного права", - сказал Подоляк в онлайн-интервью Reuters.

Советник главы ОП также подтвердил позицию Киева и назвал абсурдными объявленные ранее российским диктатором Владимиром Путиным условия прекращения огня.

"Мы видим план Путина - он абсолютно бессмысленный", - сказал Подоляк.