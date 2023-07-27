У Зеленського відреагували на дискваліфікацію Харлан на ЧС з фехтування

"На фото зображена Анна Смирнова, російська фехтувальниця, якій українка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку на Чемпіонаті світу після чесної перемоги в поєдинку. Як бачимо, вона відверто захоплюється російською армією, яка вбиває українців і руйнує наші міста", - зазначив Подоляк.

Він також звернувся до Міжнародної федерації фехтування, яка дискваліфікувала представницю України за те, що вона не потиснула руку росіянці.

"Чи варто сприймати це як позицію? Російські гроші кров'ю не пахнуть?", - написав Подоляк.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт також відреагував на дискваліфікацію Харлан.

"Я пишаюсь тобою! Твій виступ є прикладом сили, волі й любові до України! Тримайся! Головна Перемога країни і твоя зовсім скоро!", - написав він у Facebook, опублікувавши фото Харлан.

Що передувало

Міжнародна федерація фехтування (FIE) вирішила дискваліфікувати українку Ольгу Харлан після перемоги над російською спортсменкою Анною Смірновою. Причиною стало те, що Харлан відмовилася тиснути руку російській суперниці.

Україна збирається оскаржити рішення про дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан на Чемпіонаті світу. Її участь у командних змаганнях в Італії наразі під питанням.