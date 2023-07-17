ua ru
Пн, 17 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського відреагували на атаку на Кримський міст

Новость на русском →
Понеділок 17 липня 2023 11:11
У Зеленського відреагували на атаку на Кримський міст Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кримський міст недовговічний, зважаючи на те, що росіяни його використовують, зокрема, для доставки техніки на озброєння на лінію фронту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставки російських інструментів масових убивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування", - написав він.

Атака на Кримський міст

На Кримському мосту пролунали вибухи сьогодні вночі. РосЗМІ повідомляли, що було зруйновано один проліт в бік Тамані, а ще один у напрямку Керчі - було пошкоджено. Через це перекриті автомобільні та залізничні шляхи.

Джерела РБК-Україна повідомили, що міст атакували надводними дронами. Загалом, атака була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил ЗСУ.

Офіційно в СБУ нагадали, що Кримський міст є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для росіян, а традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога.

Водночас в Росії назвали інцидент терактом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крымский мост Михайло Подоляк
NEWS
На Кримському мосту сталися вибухи: що відомо
На Кримському мосту сталися вибухи: що відомо
DAILY
Костянтин Машовець: Результати літньої кампанії вплинуть на загальний хід і зміст війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Результати літньої кампанії вплинуть на загальний хід і зміст війни