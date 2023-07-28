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У Зеленського відповіли на "переговорне скиглення" Путіна

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П'ятниця 28 липня 2023 15:54
У Зеленського відповіли на "переговорне скиглення" Путіна Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна відмовляється від переговорів з Росією, поки країна-агресор не виведе свої війська з нашої території та не визнає вчинені воєнні злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Традиційне "переговорне скиглення" росіян продемонстроване знову: "Із нами відмовляються розмовляти!" Так, відмовляються. Бо це безглуздо", - написав він.

Подоляк підкреслив, що саме Росія підриває міжнародне право та глобальний безпековий порядок. Саме країна-агресор організувала масштабну, криваву неспровоковану війну та демонстративно тероризує крилатими ракетами цивільне населення іншої країни, убиваючи тисячі людей.

"Про що та з ким тут говорити? Якщо Москва хоче переговорів, шлях відомий", - написав він та окреслив чотири пункти, які має виконати Росія:

  • Піти з України.
  • Змінили політичну еліту.
  • Визнати воєнні злочини.
  • Видати авторів війни трибуналу.

"Хіба щось не зрозуміло?" - додав радник керівника ОП.

Заява Путіна

Сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор готова вести переговори щодо забезпечення безпеки, проте Україна від них відмовляється.

Нагадаємо, що ще у 2022 році президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про неможливість проведення переговорів з Путіним.

При цьому він припустив, що російський диктатор захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму.

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Михайло Подоляк Володимир Путін
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