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У Зеленского ответили на "переговорное нытье" Путина

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Пятница 28 июля 2023 15:54
У Зеленского ответили на "переговорное нытье" Путина Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина отказывается от переговоров с Россией, пока страна-агрессор не выведет свои войска с нашей территории и не признает совершенные военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Традиционное "переговорное нытье" россиян продемонстрировано снова: "С нами отказываются разговаривать!" Да, отказываются. Потому что это глупо", - написал он.

Подоляк подчеркнул, что именно Россия подрывает международное право и глобальный порядок безопасности. Именно страна-агрессор организовала масштабную, кровавую неспровоцированную войну и демонстративно терроризирует крылатыми ракетами гражданское население другой страны, убивая тысячи людей.

"О чем и с кем здесь говорить? Если Москва хочет переговоров, путь известен", - написал он и очертил четыре пункта, которые должна выполнить Россия:

  • Уйти из Украины.
  • Сменили политическую элиту.
  • Признать военные преступления.
  • Выдать авторов войны трибуналу.

"Разве что-то не понятно?" - добавил советник руководителя ОП.

Заявление Путина

Сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор готова вести переговоры по обеспечению безопасности, однако Украина от них отказывается.

Напомним, что еще в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский принял решение о невозможности переговоров с Путиным.

При этом он предположил, что российский диктатор захочет пойти на переговоры, когда ВСУ дойдут до Крыма.

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Михаил Подоляк Владимир Путин
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