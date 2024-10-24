У Зеленського спростували інформацію Politico про "7 противників" запрошення України в НАТО
Інформація у ЗМІ про те, що 7 країн виступають проти запрошення України до НАТО не відповідає дійсності. Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу
Про це заявив прес-секретар президента Сергій Никифоров, повідомляє РБК-Україна.
Він зазначив, що насправді, ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації.
"Запрошення - це перший пункт плану перемоги президента України і надійний шлях до справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський презентував план міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО", - заявив Никифоров.
Що написало Politico
Нагадаємо, напередодні видання Politico, посилаючись на чотирьох американських чиновників та дипломатів НАТО, написало, що сім країн буцімто проти запрошення України до Альянсу. Мовляв, у "лідерах" США та Німеччина.
Також, за даними видання, серед "противників" нібито такі країни як: Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія.
При цьому офіційні особи, які розмовляли з Politico, намагалися підкреслити, що ні США, ні Німеччина не виключають можливого вступу України до Альянсу, додає видання.
Запрошення України до НАТО
Додамо, нещодавно під час спілкування з журналістами, президент Володимир Зеленський заявив про консенсус більшості країн НАТО щодо запрошення України до блоку.
При цьому він сказав про стриману позицію кількох країн. За його словами, скепсис зокрема має Німеччина, але він переконаний, що зміна позиції Берліна залежить від США.
Натомість в Штатах стверджують, що Альянс наразі не готовий запропонувати Україні членство в коаліції. Відповідну заяву вчора зробила посол США при НАТО Джуліан Сміт.
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