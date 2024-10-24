У Зеленського спростували інформацію Politico про "7 противників" запрошення України в НАТО

Інформація у ЗМІ про те, що 7 країн виступають проти запрошення України до НАТО не відповідає дійсності. Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу

Він зазначив, що насправді, ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації.

"Запрошення - це перший пункт плану перемоги президента України і надійний шлях до справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський презентував план міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО", - заявив Никифоров.

Що написало Politico

Нагадаємо, напередодні видання Politico, посилаючись на чотирьох американських чиновників та дипломатів НАТО, написало, що сім країн буцімто проти запрошення України до Альянсу. Мовляв, у "лідерах" США та Німеччина.

Також, за даними видання, серед "противників" нібито такі країни як: Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія.

При цьому офіційні особи, які розмовляли з Politico, намагалися підкреслити, що ні США, ні Німеччина не виключають можливого вступу України до Альянсу, додає видання.

Запрошення України до НАТО