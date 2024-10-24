У Зеленского опровергли информацию Politico о "7 противниках" приглашения Украины в НАТО

Информация в СМИ о том, что 7 стран выступают против приглашения Украины в НАТО, не соответствует действительности. Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса.

Он отметил, что на самом деле идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов, а в остальном ведется активная работа по адвокации.

"Приглашение - это первый пункт плана победы президента Украины и надежный путь к справедливому и длительному миру. Владимир Зеленский презентовал план международным партнерам, украинскому парламенту и сообществу, представителям СМИ и гражданского общества, и консолидирует их усилия, чтобы приблизить приглашение Украины к НАТО", - заявил Никифоров.

Что написало Politico

Напомним, накануне издание Politico, ссылаясь на четырех американских чиновников и дипломатов НАТО, написало, что семь стран якобы против приглашения Украины в Альянс. Мол, в "лидерах" США и Германия.

Также, по данным издания, среди "противников" якобы такие страны как Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.

При этом официальные лица, говорившие с Politico, пытались подчеркнуть, что ни США, ни Германия не исключают возможного вступления Украины в Альянс, добавляет издание.

Приглашение Украины в НАТО