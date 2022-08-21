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У Зеленского спрогнозировали новые предложения переговоров от РФ и назвали причину

Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

У России не хватает резервов для того, чтобы восполнить потери, поэтому количество предложений о переговорах будет увеличиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

"РФ входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, потому что "король голый", а добровольцев днем со свечой не найдешь. В ход идут должники по кредитам, заключенные и охранники "Пятерочки". А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова на мирные переговоры с Украиной на условиях Кремля.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской территории.

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