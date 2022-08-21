RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського спрогнозували нові пропозиції переговорів від РФ і назвали причину

Фото: Михайло Подоляк, радник голови ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Росії не вистачає резервів для того, щоб заповнити втрати, тому кількість пропозицій про переговори буде збільшуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка в Twitter.

"РФ входить в глибоку військово-кадрову кризу: мобілізацію оголошувати не можна, тому що "король голий", а добровольців вдень зі свічкою не знайдеш. У хід йдуть боржники по кредитах, ув'язнені і охоронці "Пятерочки". А значить, скоро буде ще більше пропозицій перерви, тобто переговорів", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова на мирні переговори з Україною на умовах Кремля.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з української території.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаВійна Росії проти України