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У Зеленского сказали, когда бойцы территориальной обороны получат оружие

Автор: Валерия Полищук

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что силы территориальной обороны в приграничных областях 15 января должны получить оружие. При этом до февраля оружие получат военные терробороны по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эспрессо".

"Завтра (15 января, - ред.) во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие, и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет. Я сегодня разговаривал с командующим сил ТРО, он мне подтвердил, то, что я сейчас говорю", - заявил Вениславский.

Напомним, 1 января вступил в силу закон, который предусматривает создание Сил территориальной обороны. В тот же день президент назначил Галушкина командующим этих сил.

Также РБК-Украина рассказывало, кто не сможет попасть в Силы территориальной обороны.

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