Кабмин снял с рассмотрения изменения в закон о люстрации

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон доработают в течение недели

Кабинет министров снял с рассмотрения изменения в закон "Об очищении власти". Проект будут дорабатывать в течение недели.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Проектом предлагалось создать Комиссию по очищению власти.

"В ее состав входят три человека, предложенные ГО и отобранные по результатам открытого конкурса, и три человека, определенные Кабмином. Срок полномочий члена комиссии - три года, нельзя быть два срока подряд", - отмечает парламентарий.

При этом конкурс по отбору членов комиссии, предложенных ГО, предлагали проводить путем рейтингового интернет-голосования.

Также в проекте прописана возможность лицам, претендующим на занятие должностей, подавать заявления о том, что к ним применяют запреты, и необходимость проведения проверки правомерности применения к ним таких запретов.

Кроме того, предусматривалось право на возмещение вреда, причиненного в результате применения запретов.

Напомним, Конституционный суд Украины 23 июня продолжил рассмотрение закона о люстрации по нескольким конституционным представлениям.

Как писало РБК-Украина, 17 июня стало известно, что Министерство юстиции разработало законопроект о внесении изменений в закон о люстрации.

Так, в октябре 2019 года ЕСПЧ признал, что увольнение чиновников по закону о люстрации привело к нарушению их прав.

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Автор: Юлия Струк