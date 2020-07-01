Кабмин снял с рассмотрения изменения в закон о люстрации

Закон доработают в течение недели
Кабинет министров снял с рассмотрения изменения в закон "Об очищении власти". Проект будут дорабатывать в течение недели.
Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Проектом предлагалось создать Комиссию по очищению власти.
"В ее состав входят три человека, предложенные ГО и отобранные по результатам открытого конкурса, и три человека, определенные Кабмином. Срок полномочий члена комиссии - три года, нельзя быть два срока подряд", - отмечает парламентарий.
При этом конкурс по отбору членов комиссии, предложенных ГО, предлагали проводить путем рейтингового интернет-голосования.
Также в проекте прописана возможность лицам, претендующим на занятие должностей, подавать заявления о том, что к ним применяют запреты, и необходимость проведения проверки правомерности применения к ним таких запретов.
Кроме того, предусматривалось право на возмещение вреда, причиненного в результате применения запретов.
Напомним, Конституционный суд Украины 23 июня продолжил рассмотрение закона о люстрации по нескольким конституционным представлениям.
Как писало РБК-Украина, 17 июня стало известно, что Министерство юстиции разработало законопроект о внесении изменений в закон о люстрации.
Так, в октябре 2019 года ЕСПЧ признал, что увольнение чиновников по закону о люстрации привело к нарушению их прав.
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Автор: Юлия Струк