У Зеленського розповіли, що вважатимуть переможним результатом саміту миру по Україні

Україна очікує, що участь у саміті миру в Швейцарії візьме участь понад 100 країн, що буде потужним сигналом підтримки незалежності та територіальної цілісності країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в ефірі національного телемарафону.
За його словами, Україна вважатиме переможним результатом цього саміту кількість країн, яка буде присутня на ньому.
"Ми запросили понад 100 країн і очікуємо велику кількість цих країн. Це буде потужним сигналом підтримки української незалежності та територіальної цілісності", - сказав Єрмак.
Також він додав, що дуже важливим є сигнал того, що світові лідери справді можуть розв'язувати такі важкі питання, як припинення війни та пошук справедливого миру без участі Росії.
"Щонайменше щодо формування чіткого плану, який потім буде надано країні-агресору. Далі дуже важливо, що ті рішення, які можуть бути узгоджені, вони теж дуже важливі", - пояснив керівник Офісу президента.
Єрмак пояснив, що це стосуватиметься подолання криз, які створила війна, а саме продовольча криза, і питання судноплавства в Чорному морі, і повернення полонених, і ще одне важливе для України питання - це ядерна безпека, безпека енергетичних об'єктів.
"Безумовно, це перший крок, який ми справді вважаємо, буде потужним кроком, щоб досягти найголовнішого - припинити війну і досягти справедливого миру", - підсумував Єрмак.
Варто нагадати, що у Швейцарії 15-16 червня поточного року відбудеться Глобальний саміт миру. У ньому візьмуть участь країни, які шукатимуть шляхи вирішення війни в Україні та її закінчення. При цьому Росію на захід не запрошували.
Але не всі країни підтвердили свою участь і лояльні до РФ держави поки що не поспішають із рішенням. Наприклад, президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва ухвалив рішення не брати участь у саміті миру щодо України.
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