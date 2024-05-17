У Зеленського розповіли, що вважатимуть переможним результатом саміту миру по Україні

За його словами, Україна вважатиме переможним результатом цього саміту кількість країн, яка буде присутня на ньому.

"Ми запросили понад 100 країн і очікуємо велику кількість цих країн. Це буде потужним сигналом підтримки української незалежності та територіальної цілісності", - сказав Єрмак.

Також він додав, що дуже важливим є сигнал того, що світові лідери справді можуть розв'язувати такі важкі питання, як припинення війни та пошук справедливого миру без участі Росії.

"Щонайменше щодо формування чіткого плану, який потім буде надано країні-агресору. Далі дуже важливо, що ті рішення, які можуть бути узгоджені, вони теж дуже важливі", - пояснив керівник Офісу президента.

Перший крок для припинення війни

Єрмак пояснив, що це стосуватиметься подолання криз, які створила війна, а саме продовольча криза, і питання судноплавства в Чорному морі, і повернення полонених, і ще одне важливе для України питання - це ядерна безпека, безпека енергетичних об'єктів.

"Безумовно, це перший крок, який ми справді вважаємо, буде потужним кроком, щоб досягти найголовнішого - припинити війну і досягти справедливого миру", - підсумував Єрмак.