У Зеленського розповіли про роботу з ЄС над 13-м пакетом санкцій проти РФ

На питання ведучих про те, чи ведеться в ЄС робота над 13-м пакетом санкцій проти РФ через широкомасштабну військову агресію проти України, чиновник відповів ствердно.

"Абсолютно точно. Принаймні з нашого боку наші пропозиції вже доведені до Єврокомісії", - сказав він.

Представник ОП нагадав, що Європейська комісія започатковує кожен пакет санкцій, і тема нових обмежувальних заходів щодо країни-агресора піднімалася під час бесіди глави держави Володимира Зеленського з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн минулого тижня.

"Він говорив: не забувайте про ті позиції, які ще не увійшли, якщо ми говоримо про секторальні санкції, не забувайте про персональні санкції, ще не всі російські пропагандисти, актори, митці отримали персональні санкції", - зазначив Жовква.

За словами чиновника, Зеленський також на зустрічі з фон дер Ляєн зазначив, що ЄК має відповідні списки та докази.

"Тому працюйте, у вас ще дуже багато роботи", - додав він.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, сьогодні раніше, 18 грудня, Європейський Союз ввів у дію новий, 12-й пакет санкції проти РФ. Як заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, у ньому блок запропонував "потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину".

До санкційного пакета увійшли обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів, було введено імпортно-експортний контроль та обмеження, обмеження ціни на нафту, залізо та сталь, а також до списку включили значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.

Введення 12-го санкційного пакета очікувалося ще минулого тижня. Однак 12 грудня посли ЄС не змогли погодити новий пакет обмежувальних заходів щодо РФ. Прийняттю рішення завадила Австрія, оскільки Відень зажадав від України виключити банківську групу Raiffeisen Bank International із переліку міжнародних спонсорів війни.