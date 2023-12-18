У Зеленского рассказали о работе с ЕС над 13-м пакетом санкций против РФ

На вопрос ведущих о том, ведется ли в ЕС работа над 13-м пакетом санкций против РФ из-за широкомасштабной военной агрессии против Украины, чиновник ответил утвердительно.

"Абсолютно точно. По крайней мере, с нашей стороны наши предложения уже доведены до Еврокомиссии", - сказал он.

Представитель ОП напомнил, что Европейская комиссия начинает каждый пакет санкций, и тема новых ограничительных мер в отношении страны-агрессора поднималась во время беседы главы государства Владимира Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на прошлой неделе.

"Он говорил: не забывайте о тех позициях, которые еще не вошли, если мы говорим о секторальных санкциях, не забывайте о персональных санкциях, еще не все российские пропагандисты, актеры, художники получили персональные санкции", - отметил Жовква.

По словам чиновника, Зеленский также на встрече с фон дер Ляйен отметил, что у ЕК есть соответствующие списки и доказательства.

"Поэтому работайте, у вас еще очень много работы", - добавил он.

Санкции ЕС против России

Напомним, сегодня ранее, 18 декабря, Европейский союз ввел в действие новый, 12-й, пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем блок предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В санкционный пакет вошли ограничительные меры на импорт или перевозку российских алмазов, были введены импортно-экспортный контроль и ограничение, ограничение цены на нефть, железо и сталь, а также в список включили значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.

Введение 12-го санкционного пакета ожидалось еще на прошлой неделе. Однако 12 декабря послы ЕС не смогли согласовать новый пакет ограничительных мер в отношении РФ. Принятию решения помешала Австрия, поскольку Вена потребовала от Украины исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International из перечня международных спонсоров войны.