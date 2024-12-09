У Зеленського розповіли про нову Контактну групу: зустріч планують у грудні

За його словами, Україна збирає ключових європейських партнерів, які, разом зі США, здатні забезпечити максимальне посилення нашої держави. Наразі остаточний перелік учасників ще формується.

Однак вже відомо, що це будуть країни, які мають далекобійні спроможності. Країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить майбутнє України у НАТО.

"Україна планує провести цю зустріч у грудні для координації, вироблення спільної позиції, гарантування того, щоб бути сильною за будь-якого розвитку подій: як на переговорах, так і на полі бою", - розповів Никифоров.

Що передувало

Сьогодні президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна вже організувала нову контактну групу. До неї увійшли кілька країн Європи, які розроблять єдину позицію щодо завершення війни.

"Ми вже організували (Контактну групу - ред.). Ті країни, які ви назвали, вже є, ми розраховуємо ще на Данію як представника нордік-групи. Ми на них усіх розраховуємо, просто саме Данія могла б представляти нордік-команду. Таку зустріч ми хочемо провести вже у грудні. Бачите, у нас вже співпадає багато думок", - додав глава держави.