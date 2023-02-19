У Зеленського розповіли, яка потрібна Україні авіація та навіщо

Україні для боротьби з агресією Росії потрібні винищувальна та штурмова авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

За його словами, винищувальна авіація, зокрема, потрібна, щоб "дозакрити" небо України від балістичних і гіперзвукових ракет і зберегти життя цивільних.

"Штурмова авіація потрібна, щоб забезпечити прорив російської оборони на окупованих територіях, прикрити наш наступ і мінімізувати втрати.", - написав він.

Нагадаємо, раніше група американських законодавців закликала президента США Джо Байдена розпочати постачання Україні винищувачів F-16.

Крім того, постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що переговори про постачання F-16 можуть тривати місяці.

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