Переговори США з Україною про постачання винищувачів можуть тривати місяцями, - постпред при ООН

Переговори між Сполученими Штатами та Україною про постачання винищувачів F-16 продовжуються. Вони можуть тривати кілька місяців.

Про це заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми все ще ведемо переговори (про передачу F-16, - ред.) на місцях з українцями. Знову ж таки, ми повинні переконатися, і я думаю, що держсекретар Блінкен також сказав про це. Українці повинні мати необхідну підготовку і здатність використовувати системи озброєння, які ми їм надаємо", - заявила вона.

Томас-Грінфілд додала, що Вашингтон не зможе допомогти Україні перемогти у війні, якщо США нададуть системи озброєння, які українці не зможуть використовувати.

"У них не буде здатності підтримувати їх. Тому обговорення триватимуть протягом наступних кількох тижнів і місяців, поки ми визначаємо, як краще підтримати їх", - заявила постпред.

При цьому вона підкреслила, що США підтримуватимуть Україну до кінця.

Нагадаємо, раніше група американських законодавців закликала президента США Джо Байдена розпочати постачання Україні винищувачів F-16.

У США також припускають, що можуть відправити свої бойові літаки в Україну під час затягування війни або надати дозвіл на реекспорт винищувачів F-16, які знаходяться на озброєнні в інших країнах.

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