UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського розповіли, як може виглядати фіналізація війни

Фото: Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Фіналізація війни в Україні буде мати вигляд повернення до кордонів 1991 року з побудовою іншого формату безпеки та політико-культурного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка під час Kyiv Jewish Forum.

На його думку, фінал війни у будь-якому випадку буде таким, як потрібно Україні.

"Ми будемо мати десять-п'ятнадцять років для того, щоб побудувати інший формат безпеки в Європі. Цей формат має бути загальним для Європи, континенту і містить той чи інший військовий загальний альянс, куди у тому числі увійде Україна", - зазначив Подоляк.

Радник голови ОП переконаний, що в момент після війни Україна отримає певний проміжок часу, коли вона матиме підвищену суб'єктність і зможе ініціювати будь-які програми.

"Для України це буде фундаментально важливий час відразу після війни. Але це буде вікно можливостей не дуже довго. Ми маємо ним максимально швидко скористатися", - вважає він.

Однією з головних складових повоєнного періоду він бачить ментальну перебудову України. Це буде відхід від радянської спадщини і побудову іншого типу держави - більш прозорої, з меншою бюрократією та меншою корупцією.

"Друга складова - відносини на рівні країни-суб'єкта Східної Європи чи на рівні Європи. Це інший формат безпеки регіональної чи навіть загальноєвропейської. Це інший формат проговорення і роботи з ризиками, які йдуть від таких країн, наприклад, як Росія, Іран чи Північна Корея", - вважає радник голови ОП.

Нагадаємо, цьогоріч Kyiv Jewish Forum-2023 проходить у Вашингтоні під лозунгом Stand with Ukraine. Ініціатором KJF є президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.

У вступній промові Ложкін заявив, що від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу.

Своєю чергою, екс-командувач Міжнародними силами сприяння безпеці в Афганістані, генерал Стенлі МакКрістал під час форуму заявив, що російська агресія в Україні увійшла у нову фазу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаВторгнення Росії до України