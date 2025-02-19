У Зеленського розповіли, на чому наполягатимуть під час перемовин з Келлогом

Українська дипломатія готується до важливих переговорів з спецпредставником США Кіт Келлогом, і на цих зустрічах Київ має намір чітко позначити свої "червоні" лінії, яких не можна порушити в процесі мирних переговорів.

Михайло Подоляк підкреслив, що Україна повинна залишатися впертою і спокійною на всіх етапах переговорів. Головне завдання - наполягати на фундаментальних принципах, які не можна ігнорувати.

Президент України Володимир Зеленський на кожній зустрічі наголошує на тому, що питання безпеки для країни є безумовним пріоритетом.

"Зокрема, ніякого визнання окупованих територій, ніяких там ультиматумів Росії. Гарантії безпеки", - наголосив Подоляк.

Гарантії безпеки та укріплення ЗСУ

За його словами, одним із найбільш важливих моментів є гарантії безпеки, зокрема можливість створення військових баз і укріплення системи протиповітряної оборони. Подоляк зазначає, що країна не планує скорочувати свої збройні сили, а навпаки - збільшувати їх інвестиції, покращувати тренінги і збільшувати виробництво сучасної зброї.

Для України неприйнятними є вимоги Росії щодо скорочення армії чи впровадження контролю за виробничим потенціалом. Окремо Подоляк звертає увагу на позицію РФ щодо відмови від міжнародних військових альянсів, миротворчих контингентів і спільних тренувань з іншими країнами. Україна категорично відмовляється від таких компромісів.

Об'єднаний європейський альянс або НАТО

Подоляк зауважив, що Україна продовжує працювати над ідеєю загальноєвропейського безпекового альянсу, особливо якщо США продовжать акцентувати на тому, що Європа має сама себе оберігати. Для України важливо не відмовлятися від можливості приєднання до будь-яких альянсів, включаючи НАТО, якщо ситуація вимагає цього для забезпечення національної безпеки.

Не менш важливий момент, на якому Україна буде наполягати на переговорах, це пояснення, чому заохочення Росії до безкарності є небезпечним для всієї світової цивілізації. Якщо країну не зупинити на початковому етапі, її агресія буде лише наростати.

"Оце треба буде також пояснити пану Келлогу, тому що будь-які інші формати роботи з Росією вони будуть приводити тільки до збільшення ризиків для сучасної цивілізації", - зазначив він.