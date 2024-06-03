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У Зеленського розповіли, чи братиме президент участь у саміті G7

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Наразі не можна сказати, чи братиме президент Володимир Зеленський участь у саміті G7 персонально.

Про це прес-секретар президента Сергій Никифоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"З початку війни ми ніколи не анонсуємо і не підтверджуємо участь президента у міжнародних заходах. Це робиться з двох причин. Перша - це питання безпеки. І друга причина - це ми розуміємо на скільки іноді ситуація в Україні швидко змінюється й іноді візити доводиться скасовувати в останню мить", - заявив він. 

За його словами, він не може підтвердити чи спростувати, що Зеленський фізично візьме участь саміті G7. 

"Тому в цьому випадку я теж, на жаль, не можу ані підтвердити, ані спростувати, що президент візьме участь саме фізично в саміті G7. Але в будь-якому випадку, чи онлайн або фізично його участь там буде. Це безсумнівно", - заявив Никифоров. 

Він додав, що країни "Великої сімки" - це основні партнери України.

"І звичайно ми будемо говорити з ними про ключові теми у наших відносинах з Брюсселем, так і у двосторонніх форматах з цими партнерами. Зокрема, зі США - нашим основним оборонним партнером будемо говорити про подальше нарощення оборонної підтримки, розвиток коаліції винищувачів і кроки, які потрібні нам для пришвидшення постачання F-16 для України", - заявив Никифоров. 

Він додав, що також буде обговорюватися питання ППО, яке є найбільш болючим для України як для фронту, так і для мирних міст.

"І від наших основних ключових партнерів у G7 ми очікуємо ключових рішень", - підкреслив він. 

Участь Зеленського у саміті G7

Нещодавно премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що Зеленський візьме участь у саміті G7.

Саміт лідерів "Великої сімки" відбудеться з 13 до 15 червня в італійському регіоні Апулія.

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Володимир ЗеленськийG7