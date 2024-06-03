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У Зеленского рассказали, будет ли президент принимать участие в саммите G7

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Пока нельзя сказать, будет ли президент Владимир Зеленский участвовать в саммите G7 персонально.

Об этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"С начала войны мы никогда не анонсируем и не подтверждаем участие президента в международных мероприятиях. Это делается по двум причинам. Первая - это вопрос безопасности. И вторая причина - это мы понимаем на сколько иногда ситуация в Украине быстро меняется и иногда визиты приходится отменять в последний момент", - заявил он. 

По его словам, он не может подтвердить или опровергнуть, что Зеленский физически примет участие саммите G7. 

"Поэтому в этом случае я тоже, к сожалению, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что президент примет участие именно физически в саммите G7. Но в любом случае, онлайн или физически его участие там будет. Это несомненно", - заявил Никифоров. 

Он добавил, что страны "Большой семерки" - это основные партнеры Украины.

"И конечно мы будем говорить с ними о ключевых темах как в наших отношениях с Брюсселем, так и в двусторонних форматах с этими партнерами. В частности, с США - нашим основным оборонным партнером будем говорить о дальнейшем наращивании оборонной поддержки, развитие коалиции истребителей и шаги, которые нужны нам для ускорения поставок F-16 для Украины", - заявил Никифоров. 

Он добавил, что также будет обсуждаться вопрос ПВО, который является наиболее болезненным для Украины как для фронта, так и для мирных городов.

"И от наших основных ключевых партнеров в G7 мы ожидаем ключевых решений", - подчеркнул он. 

Участие Зеленского в саммите G7

Недавно премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила, что Зеленский примет участие в саммите G7.

Саммит лидеров "Большой семерки" состоится с 13 по 15 июня в итальянском регионе Апулия.

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Владимир ЗеленскийG7