У Зеленського розкритикували Захід після удару Росії по Трипільській ТЕС

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк виступив з критикою країн Заходу у зв'язку з відсутністю належної реакції на знищення Трипільської ТЕС після удару РФ 11 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю The Guardian.

За його словами, Заходу необхідно зрозуміти, що Росія веде війну проти цивільного населення, і поскаржився на відсутність засудження міжнародної спільноти. "Росіяни повністю зруйнували одну з найбільших теплових електростанцій у Європі. Але ми не бачимо жодних резолюцій Ради безпеки ООН чи будь-яких інших подібних заяв", - сказав він.