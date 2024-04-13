У Зеленского раскритиковали Запад после удара России по Трипольской ТЭС
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выступил с критикой стран Запада в связи с отсутсвием должной реакции на уничтожение Трипольской ТЭС после удара РФ 11 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью The Guardian.
По его словам, Западу необходимо понять, что Россия ведет войну против гражданского населения, и пожаловался на отсутствие осуждения со стороны международного сообщества.
"Россияне полностью разрушили одну из крупнейших тепловых электростанций в Европе. Но мы не видим никаких резолюций Совета безопасности ООН или каких-либо других подобных заявлений", - сказал он.
Атака на Трипольскую ТЭС
11 апреля российские войска устроили очередной массированный обстрел по Украине, использовав как дроны, так и ракеты, в частности "Кинжалы". Под ударом снова оказались энергетические объекты в четырех областях Украины.
В частности, атакой РФ была полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области. До недавнего времени Трипольская ТЭС являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Впоследствии выяснилось, что из-за массовой российской атаки 11 апреля уничтожена вся генерация "Центрэнерго".
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