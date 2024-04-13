У Зеленского раскритиковали Запад после удара России по Трипольской ТЭС

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выступил с критикой стран Запада в связи с отсутсвием должной реакции на уничтожение Трипольской ТЭС после удара РФ 11 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью The Guardian.

По его словам, Западу необходимо понять, что Россия ведет войну против гражданского населения, и пожаловался на отсутствие осуждения со стороны международного сообщества. "Россияне полностью разрушили одну из крупнейших тепловых электростанций в Европе. Но мы не видим никаких резолюций Совета безопасности ООН или каких-либо других подобных заявлений", - сказал он.