У Зеленського роз'яснили заяву про превентивні удари по Росії

"Колеги, ви трохи далеко зайшли зі своєю ядерною істерією і тепер чуєте ядерні удари навіть там, де їх немає. Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді треба було вжити превентивних заходів, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції", - підкреслив Никифоров.

Він також зазначив, що шантажувати світ вибухами на ЗАЕС та натякати на використання ядерної зброї може собі дозволити лише держава-терорист Росія та від України таких закликів звучати ніколи не буде.

При цьому радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що інтерпретація заяви Зеленського як заклику до превентивного ядерного удару є черговим фейком росіян.

"Жодного слова від Зеленського про превентивний ядерний удар по Росії. Зеленський нагадав про російський ядерний шантаж і запропонував світу превентивно окреслити для Росії наслідки та посилити удари по Росії - санкції та збройну допомогу", - зазначив Подоляк.