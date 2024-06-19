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У Зеленського різко відреагували на новий договір Путіна та Кім Чен Ина

Київ, Середа 19 червня 2024 19:26
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У Зеленського різко відреагували на новий договір Путіна та Кім Чен Ина Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Новий договір про стратегічне військове партнерство, який підписали глава Кремля Володимир Путін та північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, нахабно обнуляє всі обмеження проти КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка у Twitter.

За його словами, такий договір є демонстративним пактом про спільне руйнування глобальних правил та організацію масових вбивств мирних жителів інших країн.

"Це односторонній і нахабний обнуляючий удар по всьому пакету міжнародних рішень, резолюцій і обмежень, накладених на КНДР", - підкреслив Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що наразі заборонні інструменти не працюють зовсім, через що правил практично не існує.

Також Подоляк звернув увагу на відсутність реакції ООН та інших міжнародних організацій, які відповідальні за контроль за виконанням санкцій.

"Це виглядає вкрай красномовно, я б сказав "оглушливо голосно". Що далі? І що таке глобальне беззаконня? І що таке тепер "резолюція ООН"?" - додав він.

Угода РФ та КНДР

Нагадаємо, Путін у рамках свого візиту до Північної Кореї підписав із Кім Чен Ином договір про стратегічне військове партнерство.

У ЗМІ з'явилася інформація, що такий документ є воєнним альянсом. На думку експертів, Росія у його рамках хоче отримувати військову техніку.

Більш детально про договір - у матеріалі РБК-Україна.

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