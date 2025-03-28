У Зеленського різко відповіли на заяву Путіна про Україну: "Варто пити таблетки"

Російський диктатор Володимир Путін зробив заяву про те, з ким готова працювати Москва для припинення російсько-української війни. В Україні вже відреагували на його заяву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали і пост у соцмережі Х радника президента України з комунікацій Дмитра Литвина.
Зокрема, Путін заявив, що Москва готова працювати з Європою з питання України, але ЄС, за його словами, поводиться непослідовно і постійно намагається "водити за ніс" Росію. Також диктатор згадав країни БРІКС і КНДР серед партнерів, з якими РФ готова працювати щодо врегулювання війни.
Крім цього, глава Кремля запропонував ввести в Україні "тимчасове управління під егідою ООН" для проведення виборів. Він аргументує це тим, що нинішня влада нібито незаконна.
"Росії незрозуміло, з ким щось підписувати в Україні, оскільки завтра прийдуть інші керівники", - пояснив диктатор.
Путін стверджує, що з новим урядом можна буде обговорювати питання мирного договору.
"У принципі, звичайно, можна було б під егідою ООН, США, з європейськими країнами, зрозуміло, з нашими партнерами і друзями обговорити можливість ведення в Україні тимчасового управління. Для того, щоб провести демократичні вибори, для того, щоб привести до влади дієздатний і такий, що користується довірою народу, уряд, і потім уже з ними починати переговори про мирний договір", - заявив диктатор.
У відповідь на заяви Путіна Дмитро Литвин написав, що очільнику Кремля слід "прийняти пігулки", щоб запустити мозкову діяльність.
"Якщо Путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно взаємодіяти, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому просто варто прийняти пігулки, щоб запустити мозкову діяльність - якщо тільки такі пігулки все ще на нього діють", - йдеться в публікації.
Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів для завершення війни. Однак основним блокувальником процесу залишається Росія.
"Блокування одне - Росія, а саме Путін. Він не готовий до прямих переговорів. Ніякого формату переговорів я не боюся. Ми у війні, не теоретично, а дуже практично, на жаль... Я готовий до будь-якого формату переговорів. Я ніколи не боявся, просто Путін хоче війни", - пояснив президент.
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