Зеленський про прямі переговори між РФ, Україною та США: Путін не готовий
Україна готова до будь-якого формату переговорів для завершення війни, але основним блокуванням залишаються дії Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками зустрічі лідерів ЕС щодо підтримки України.
Журналіст запитав, в який момент може виникнути необхідність для прямих переговорів між Росією, Україною та США за участю Європи, і які можливі блокування на цьому шляху. На що Зеленський відповів, що основним блокувальником є Росія, зокрема російський диктатор Володимир Путін, який наразі не готовий до таких переговорів.
"Блокування одне - Росія, а саме Путін. Він не готовий до прямих перемовин. Жодного формату перемовин я не боюсь. Ми у війні, не теоретично, а дуже практично, на жаль…Я готовий до будь-якого формату перемовин. Я ніколи не боявся, просто Путін хоче війни", - наголосив президент.
Зеленський зауважив, що людина, яка прагне війни, не може говорити про мир на перемовинах. Він підкреслив, що не є тією особою, яка буде мовчки сидіти або підтримувати наративи противника.
"Мене не цікавлять його бали в Криму, червона ікра, тощо. Не знаю, може, він когось у світі ще здивує, але для мене - вони динозаври. Вони хочуть просто нас з'їсти, а нам треба захищатися. Мені немає про що з ним просто поговорити. Якщо ми будемо слабкі на цих перемовинах, він буде погрожувати і максимально робити все, щоб Україна втратила свою суверенність. Ми цього не можемо допустити", - підсумував глава України.
Зауважимо, що до цього Зеленський розповів, хто представлятиме Європу на переговорах про закінчення війни.
Мирні переговори і Європа
Зауважимо, що Україна та Росія наразі не ведуть прямих переговорів щодо завершення війни. Натомість роль посередника між двома країнами виконують США.
Зеленський і раніше наголошував на важливості участі Європи у переговорах для досягнення мирного процесу, підкреслюючи, що Україні необхідні справедливі партнери.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав цю ініціативу, заявивши, що Європа повинна отримати місце за столом переговорів. У свою чергу, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість у тому, що Європа матиме участь у переговорах щодо України.
Однак спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог сказав, що представники Європи не будуть "фізично сидіти" за столом переговорів. Хоча й заявив, що їх інтереси нібито будуть враховані.
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