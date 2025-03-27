Зеленський про прямі переговори між РФ, Україною та США: Путін не готовий

Журналіст запитав, в який момент може виникнути необхідність для прямих переговорів між Росією, Україною та США за участю Європи, і які можливі блокування на цьому шляху. На що Зеленський відповів, що основним блокувальником є Росія, зокрема російський диктатор Володимир Путін, який наразі не готовий до таких переговорів.

"Блокування одне - Росія, а саме Путін. Він не готовий до прямих перемовин. Жодного формату перемовин я не боюсь. Ми у війні, не теоретично, а дуже практично, на жаль…Я готовий до будь-якого формату перемовин. Я ніколи не боявся, просто Путін хоче війни", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що людина, яка прагне війни, не може говорити про мир на перемовинах. Він підкреслив, що не є тією особою, яка буде мовчки сидіти або підтримувати наративи противника.

"Мене не цікавлять його бали в Криму, червона ікра, тощо. Не знаю, може, він когось у світі ще здивує, але для мене - вони динозаври. Вони хочуть просто нас з'їсти, а нам треба захищатися. Мені немає про що з ним просто поговорити. Якщо ми будемо слабкі на цих перемовинах, він буде погрожувати і максимально робити все, щоб Україна втратила свою суверенність. Ми цього не можемо допустити", - підсумував глава України.