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У Зеленського різко відповіли на скандальну заяву ООН щодо Каховської ГЕС

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Організація Об'єднаних Націй вкотре обнулила свою репутацію після того, як заявила про "незрозумілі обставини" руйнування Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Обставини, що спричинили руйнування Каховської ГЕС, надто незрозумілі", - грайливо заявляє чиновник ООН Джеремі Лоуренс. Справді незрозумілі? Так само, як незрозумілі "обставини", що виглядають як неспровокована війна Росії проти України", - написав Подоляк.

Він нагадав, що росіяни з початку повномасштабної війни чинили масові вбивства мирного населення, завдавали ракетних ударів по населених пунктах, руйнували лікарні та школи, стерли з лиця землі Соледар та Бахмут, порушували міжнародне право та статут ООН.

"(Обставини - ред.) абсолютно незрозумілі. Марсіани, ймовірно, атакують і створюють такі обставини. Бездоганне за цинізмом обнулення власної репутації та навмисна відмова від виконання своїх функцій", - зазначив радник керівника ОП.

Що сказав Лоуренс

Сьогодні представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс розповів, що Організація поки що не може оцінювати підрив Каховської ГЕС як воєнний злочин.

Він пояснив, що причиною нібито є неможливість встановити обставини інциденту.

Таку заяву чиновник зробив після того, як низка експертів уже стверджувала про те, що Каховську ГЕС найімовірніше зруйнував підрив зсередини. Ще рік тому Україна повідомляла про замінування станції російськими окупантами.

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