У президента разъяснили позицию по указу о роспуске Рады

Фото: Федор Вениславский (trust ua)

Рассмотрение дела в Конституционном суде начинается уже завтра

Представитель президента в Конституционном суде (КСУ) Федор Вениславский планирует доказать в КСУ, что коалиция фракций в Верховной раде не существовала с 29 марта 2016 года. Об этом он сказал журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

Вениславский напомнил, что некоторые народные депутаты Украины, лидеры депутатских фракций в выступлениях заявляли, что коалиция отсутствует с 2016-го года. "Это стало основным основанием издания президентом указа о досрочном прекращении полномочий Верховной радой", - сказал он.

По его словам, сторона президента намерена доказать, что коалиция депутатских фракций прекратила свое существование 29 марта 2016 года, когда из нее окончательно вышла фракция Радикальной партии.

"Один из ключевых тезисов, который наша команда будет отстаивать в Конституционном суде, заключается в том, что юридическое обоснование, почему именно президент применил свое Конституционное право и досрочно прекратил полномочия Верховной рады Украины - коалиция депутатских фракций отсутствует более двух лет", - добавил он.

Вениславский считает, что "у КСУ нет никаких правовых оснований ставить под сомнение указ президента".

Он также заявил о намерении уже завтра доказать, что указ президента является конституционным.

"Мы докажем в суде, что коалиция депутатских фракций не существовала не только юридически, но и фактически. Фактически коалиция не существовала, ведь не исполняла свои полномочия, закрепленные за ней Конституцией. Об этом мы предоставим показания, которые являются общеизвестными фактами", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

КСУ начнет рассмотрение указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента 11 июля 2019 года. В частности, Большая палата Конституционного суда Украины на заседании приняла постановление о рассмотрение указа в форме устного производства. Кроме того, Большая палата КСУ признала конституционное производство этого дела неотложным.