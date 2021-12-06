UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У Зеленского рассказали, чего ждут от переговоров Байдена и Путина

Автор: Владислав Красинский

У президента Украины Владимира Зеленского от завтрашних переговоров президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным ожидают прояснение глобальной картины. А также снижения агрессивности со стороны Москвы.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, позиции американской и российской сторон перед этими переговорами достаточно прозрачны.

"Обе стороны вполне ясно дали понять, с чем выходят на эти переговоры. Но что конкретно может перейти из предположительного в практическое измерение - можно будет сказать только по итогам переговоров", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что это уже вторые прямые переговоры Байдена и Путина. Соответственно, пришло время провести аудит тех направлений, которые были очерчены на саммите в Женеве, - от стратегической стабильности до способов разрешения конкретных конфликтов.

"Украинская сторона полностью проинформирована о позиции президента США, было очень активное контактирование между нашими представителями и американской стороной на разных уровнях. В том числе, разумеется, по линии Офиса президента", - сказал он.

Подоляк добавил, что итоговую оценку переговорам будут давать уже после них.

"Сейчас же можно отметить тот факт, что подобные контакты между лидерами США и России точно полезны для международного сообщества, ведь они делают глобальную картину понятнее и более предсказуемой", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин и Байден точно обсудят ситуацию у границ Украины.

Байден уже отверг "красные линии", которые высказывал российский лидер, и заявил, что рассчитывает на долгий разговор.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДжозеф Байден