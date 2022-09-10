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У Зеленского рассказали о трех основных потребностях для ВСУ

Новина українською →
Украина, Суббота 10 сентября 2022 22:50
У Зеленского рассказали о трех основных потребностях для ВСУ Фото: Андрей Сибига, заместитель руководителя ОП (facebook.com/andrij.sybiha.7)
Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на сегодня есть три главных вида оружия, на получение которых рассчитывает Украина.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига на форуме YES, организованном Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.

Первая потребность - это системы противовоздушной обороны (ПВО). Как пояснил Сибига, это повлияет не только на войну, но и на экономику.

"Потому что обеспечение защиты неба позволяет бизнесу функционировать и возвращаться гражданам из-за рубежа", - сказал он.

Второе потребность - тяжелая бронетехника. На сегодня, по словам представителя ОП, украинские войска не получили от западных партнеров ни одного новейшего танка.

"При том виде операций военных - это необходимый фактор для их успешного ведения. Очень важно, чтобы мы перешли к новому качеству помощи от партнеров, а именно к предоставлению танков", - пояснил Сибига.

Третья потребность - это системы залпового огня (MLRS) с боекомплектом, способным наносить удары по целям в радиусе 300 километров.

Кроме того, как отметил Сибига, западным партнерам нужно начинать думать о поддержке Украины в долгосрочной перспективе, поскольку запасы советского оружия и боеприпасов исчерпаны.

"Нужно думать о цехах производств, что повысит нашу устойчивость", - резюмировал он.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявлял, что предоставление Украине новейших танков и самолетов - это политическое решение.

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