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У Зеленского рассказали о планах изменить Конституцию

Новости » Политика    12.06.2019 - 16:42
У Зеленского рассказали о планах изменить Конституцию
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Стефанчука, стоит начать с раздела о правах и свободах граждан

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук анонсировал изменения в Конституцию Украины. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Стефанчук подчеркнул, что Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме - "все это вопрос дискуссии".

"Мы собираемся восстановить конституционную комиссию, потому что президент и власть должны задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику. Раньше все изменения вносились в разделы полномочий Рады и президента, а мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан. Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять", - пояснил представитель главы государства в ВР.

Он отметил, что цель главы государства - украинская либеральная экономика.

"Наша идеология в целом - оставить за государством сервисные функции, это и есть либертарианство в нашем понимании. Наша цель - украинская либеральная экономика", - сказал Стефанчук.

Напомним, ранее Стефанчук исключил откат в вопросе декоммунизации. Он отметил, что законы о декоммунизации работают.

Как писало РБК-Украина ранее, у Зеленского также предлагают провести перепись населения до 2019 года.

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