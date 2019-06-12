У Зеленського розповіли про плани змінити Конституцію

Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Стефанчука, варто почати з розділу про права і свободи громадян

Представник президента Володимира Зеленського в Верховній раді Руслан Стефанчук анонсував зміни до Конституції України. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Стефанчук підкреслив, що Конституція буде змінена, але чи буде вона змінена в якійсь частині або ж в цілому, можливо, на референдумі - "все це питання дискусії".

"Ми збираємося відновити конституційну комісію, тому що президент і влада повинні задавати напрямок, а саме професіонали повинні формувати структуру і логіку. Раніше всі зміни вносилися у розділи повноважень Ради і президента, а ми повинні починати з розділу про права і свободи громадян. Там маса декларативних прав, які абсолютно не мають ні механізму реалізації, ні механізму захисту цих прав. Це треба міняти ", - пояснив представник глави держави у ВР.

Він зазначив, що мета глави держави - українська ліберальна економіка.

"Наша ідеологія у цілому - залишити за державою сервісні функції, це і є лібертаріанство в нашому розумінні. Наша мета - українська ліберальна економіка", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, раніше Стефанчук виключив відкат у питанні декомунізації. Він зазначив, що закони про декомунізацію працюють.

Як писало РБК-Україна раніше, у Зеленського також пропонують провести перепис населення до 2019 року.