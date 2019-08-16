У Зеленского рассказали об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях"

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект, которым предлагается отсрочить до конца года дату начала применения штрафных санкций за несвоевременную растаможку автомобилей на еврономерах. Об этом заявил народный депутат Владислав Криклий, которого партия "Слуга народа" делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной рады, в интервью изданию LIGA.net.

При этом Криклий считает, что это будет последняя отсрочка, поскольку желающие регистрировать автомобили вряд ли появятся.

Народный депутат отметил, что у многих просто нет документов на машины. "В январе-феврале наблюдалось аномальное количество регистраций автомобилей на еврономерах. Только в январе 2019-го зафиксировали более 200 тысяч регистраций транспорта, показатель января 2018-го - 70 тысяч регистраций", - скзал он.

По его словам, сейчас остались незарегистрированными только те, кто не хочет, не может или не имеет документов. "Вот они и стараются это оттягивать. Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций", - добавил депутат.

Напомним, льготный период растаможки авто на иностранной регистрации длился в течение трех месяцев до 22 февраля. В течение этого времени владельцы "евроблях" могли получить украинские номера, заплатив половину стандартного акцизного сбора.

В конце мая Верховная рада отсрочила введение штрафов для владельцев нерастаможенных "евроблях" на три месяца - до 24 августа 2019 года.