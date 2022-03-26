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У Зеленского рассказали, какие санкции против России предотвратят мировую войну

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Киев, Суббота 26 марта 2022 11:39
У Зеленского рассказали, какие санкции против России предотвратят мировую войну Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Новую мировую войну способны предотвратить новые санкции против России. В частности, закрытие российского рынка для остального мира, отказ от ее энергоносителей, зерна и медиа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Отказ от российских углеводородов, закрытие рынков РФ для мировых компаний, визовые ограничения для граждан РФ, замещение российского зерна, полный запрет российского лоббизма и медиа в Европе - это вопрос времени. Чем позже это будет сделано, тем более вероятна мировая война. Не только в Украине", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что война против Украины для российского президента Владимира Путина является промежуточным этапом перед тем, как попытаться атаковать Европу.

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