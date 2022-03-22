Зеленский рассказал о том, что подразумевал, когда говорил о третьей мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Путина Украина - это промежуток перед тем, как пойти войной дальше на Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью Суспильному .

"Я говорил, в том числе Шольцу (Федеральный канцлер Германии, - ред.), что вы можете получить военных на границах, однако мы точно говорим, что это третья мировая война. Если мы провалим переговоры, значит, он точно ставит такие условия, от которых Украина должна отказаться... Это капкан. Если он (Путин, - ред.) будет использовать все свои средства на границах НАТО, это будет третья мировая война", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что прежде всего Кремль хочет забрать страны Балтии и те страны, где Советский Союз имел влияние.

Напомним, Зеленский рассказал о возможных компромиссах на переговорах с Россией. По его словам, формат переговоров будет решать народ.

Зеленский также рассказал о сброшенной на школу в Мариуполе бомбе. Президент подчеркнул, что там не было военных позиций.

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